In aeroporto con diamanti preziosi, iraniano denunciato per ricettazione a Reggio

Ennesimo colpo messo a segno dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza nella repressione di reati all’interno dell’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. La Polaria ed i finanzieri hanno denunciato per ricettazione K.R.R., iraniano di 52 anni residente a Milano.

L’uomo, che si doveva imbarcare con destinazione Milano, è stato notato dal personale operante insospettito dal suo atteggiamento insofferente al momento dei controlli di rito ed a seguito di più accurata perquisizione è stato trovato in possesso di diamanti, per un totale di circa 60 carati, custoditi nel bagaglio a mano, senza documentazione che ne comprovi la lecita provenienza.

Il cittadino iraniano è stato denunciato in stato in stato di libertà per il reato di ricettazione ed i diamanti sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.