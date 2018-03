Uomo muore investito da un treno, s’indaga sulla dinamica della tragedia

Tragedia nel cosentino dove una persona - di cui non è ancora nota l’identità - è deceduta dopo essere stata travolta da un treno.

Il fatto è avvenuto intorno alle 9 di questa sera sulla tratta ferroviaria tra Belvedere Marittimo e Bonifati, sul litorale tirrenico cosentino, nei pressi della località turistica di Calabaia.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, i carabinieri e ovviamente i sanitari del Suem 118.

Gli investigatori - che hanno avuto qualche difficoltà a ritrovare nell’immediatezza il corpo dopo essere stati avvertiti dal macchinista - stanno eseguendo tutti gli accertamenti per cercare di ricostruire la dinamica della tragedia, e soprattutto comprendere il perché la vittima si trovasse sui binari o comunque in un punto tale da essere investito dal treno in transito.

Le indagini mirano a stabilire, insomma, se si sia trattato di un incidente o di altro.