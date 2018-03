Grande partecipazione al concerto dell’organista Antonella Barbarossa

L’organista compositrice Antonella Barbarossa domenica scorsa ha fregiato una piccola città come Crotone con la versione integrale dell’opera organistica di F.Liszt.

La concertista si è esibita con “Tu es Petrus”, Sinfonia su Dante “Divina Commedia” (1861/62), “Legenda della regina Elisabetta” (1862), Variazioni Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen.

Una replica proposta dalla Società Beethoveen che ha riscosso veramente una adesione di un pubblico, nella splendida cattedrale di Crotone che non ha mancato di sottolineare con applausi costanti e continui il grande interesse e partecipazione che la musica di Liszt, quando è eseguita da una vera artista, sa suscitare.

L’organo, che non era più un organo, ma una vera orchestra dai mille colori sotto le mani esperte della Barbarossa, la cui personalità musicale spiccava per una grande sensibilità, ha saputo sedurre per la particolare bellezza del suono.