Mafia: deliberato scioglimento Consiglio comunale di Scilla

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Marco Minniti, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuel), ha deliberato, in ragione delle riscontrate ingerenze da parte della criminalità organizzata lo scioglimento del Consiglio comunale di Scilla, in provincia di Reggio Calabria; la proroga dello scioglimento e della gestione commissariale dei Consigli comunali di Nicotera e di Tropea, entrambi in provincia di Vibo Valentia.