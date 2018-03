Danni maltempo, abitazioni allagate: persone soccorse ad Acquappesa

Nella mattinata di oggi, a causa dell’intensa mareggiata che si è abbattuta lungo le coste tirreniche cosentine, una squadra di militari della Guardia Costiera di Cetraro, avuta notizia della situazione di criticità, ha partecipato alle operazioni di soccorso, conducendo tre persone con difficoltà motorie al di fuori delle proprie abitazioni nei pressi del Lungomare di Acquappesa, rimaste allagate al pian terreno.

Evacuata prima una coppia di anziani in età avanzata e con problemi fisici per muoversi e che sono stati prelevati da casa ed affidati ai parenti presenti in zona, poi è stato assistito un adulto anch'egli con difficoltà motorie e accompagnato, insieme ai sue due cani domestici, fuori della sua abitazione che stava per allagarsi.

La zona è stata controllata fino alla costa di Cetraro, dove, in località Lampezia è stata soccorsa una persona diversamente abile bloccata nella propria autovettura.