Un'auto in fiamme ha reso necessario oggi pomeriggio, l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro in via Liguria.

Il conducente che scorgeva in tempo le lingue di fuoco provenire dal vano motore del mezzo, è riuscito fortunatamente ad abbandonare l’automobile senza riportare ferite mentre il pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito l'estinzione delle fiamme.