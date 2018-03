Lacinia Nuoto: scia di successi oltre i confini regionali

La Lacinia Nuoto continua nella scia di successi fuori dai confini regionali. La formazione crotonese di nuoto Master infatti, è stata presente a due appuntamenti a carattere nazionale in contemporanea in un unico Week end. Una rappresentanza di 8 atleti a Battipaglia per disputare il 12° Trofeo nazionale Balnaea e un atleta a Canosa di Puglia per l'11° Trofeo nazionale Aquarius.

In Campania i Master Alampi, Amideo, Gentile, Lazzaro, Lorenzano, Scotto e Salvemini hanno espresso tutto i loro valore tornando a casa con 6 ori, 2 argenti, e 1 bronzo.

Al cospetto di 433 atleti provenienti dalla Calabria, Sicilia, Campania, Lazio e Puglia in rappresentanza di ben 43 società, la Lacinia Nuoto ha lasciato il segno posizionandosi all'11° posto nella classifica a Squadre a soli due punti dalla decima posizione. Un grandissimo risultato considerato il limitato numero di atleti crotonesi partecipanti rispetto agli avversari.

Le medaglie d'oro sono state conquistate da Fortunata Salvemini M50 nei 100 Misti e 50 Dorso, Pierfrancesco Alampi M45 nei 50 e 100 sl e Felice Amideo M55 nei 100 Misti e 50 rana. Argento per Loredana Gentile M50 nei 50 sl e Francesca Scotto M45 nei 50 dorso mentre il bronzo sul collo di Camera Camillo M60 nei 200 sl. Ottime per la classifica a squadre le prestazioni di Mara Lazzaro M35 nei 50 rana e 50 sl con un settimo e sesto posto, di Antonio Lorenzano M35, settimo nei 50 sl e quarto nei 100 Misti.

Contemporaneamente a Canosa in provincia di Bari Luca Vrenna M35, ha disputato l'11° Trofeo Aquarius, manifestazione a carattere nazionale che ha visto al via 36 società rappresentate da 323 atleti provenienti da tutto il meridione.

L'atleta della Kroton Nuoto è rientrato con due medaglie. Una di colore nobile con una splendida vittoria di categoria nei 200 misti ed una d'argento al collo nei 50 dorso.