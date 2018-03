Adiconsum: “evitare danni ambientali con prevenzione e progettazione”

“Scene purtroppo già viste, a causa del maltempo copioni ripetuti ma in quanto a fatti siamo a zero”!

È la nota di Adiconsum sul martoriato litorale tirrenico lametino che nelle scorse ore è stato colpito da una violenta mareggiata “eppure, lo diciamo da tanto tempo, - prosegue la nota - la parola esatta che dovrebbe risuonare nelle menti di coloro che sono preposti ad attivare metodi e progetti di salvaguardia ambientale unitamente alla tutela del ricco patrimonio costiero calabrese è ben altra e si chiama prevenzione. Una prevenzione accompagnata da una progettualità che concretamente sposi le esigenze di messa in sicurezza del territorio con la salvaguardia paesaggistico ambientale”.

“Auspichiamo ed invochiamo a gran voce un vero gioco di squadra tra tutti gli attori preposti a dare risposte immediate e tuttavia durature – conclude la nota. Se vogliamo aiutare a far crescere il nostro territorio, sfruttandone appieno le potenzialità a vantaggio di tutta la popolazione e non solo; avviamo sin da subito un piano di assoluta normalità che detto in altre parole significa fare le cose giorno per giorno con costanza”.