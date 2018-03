Provincia prende parte al progetto “Riforma attiva”

La Provincia di Cosenza aderisce al Progetto “RiformAttiva” realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del Pon “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, che si propone di supportare gli enti locali nell’implementazione della Riforma Madia nelle aree della semplificazione, dell’accesso civico generalizzato e della gestione delle risorse umane (Assessment delle competenze e definizione dei fabbisogni o Valutazione delle performance individuali).

L’Ente aveva inoltrato la propria proposta di candidatura per il Tema “Gestione Risorse umane: Valutazione delle performance individuali”, aderendo all’Avviso.

Per Franco Iacucci il tema scelto non è casuale, è stato anzi ben ponderato perché “l’evoluzione della normativa comporta la ridefinizione degli assetti organizzativi delle Province, ponendo sempre più attenzione alla gestione delle risorse umane in termini di “Valutazione delle performance del personale”.

Gli ambiti di intervento del personale riguarderanno dunque la revisione del sistema di valutazione, per aggiornarlo al nuovo dettato normativo e renderlo più efficace alla luce delle complessità applicative riscontrate negli anni passati; l’applicazione di metodologie e strumenti per la misurazione e valutazione della performance individuale, con riferimento agli obiettivi operativi e ai comportamenti organizzativi e all’integrazione rispetto alle azioni di sviluppo organizzativo e professionale dell’Ente; l’applicazione di metodologie di partecipazione e coinvolgimento degli stakeholder (portatori di interessi) nei processi di valutazione delle performance.

Iacucci si è detto “orgoglioso e soddisfatto del fatto che la candidatura dell’Ente abbia superato positivamente la verifica dei requisiti di ammissibilità da parte dell’apposita Commissione, confermandosi quale Amministrazione fortemente impegnata nei processi di rinnovamento della Pubblica Amministrazione”.

“Un progetto che - ha concluso il Presidente - consentirà al nostro Ente di usufruire gratuitamente del supporto di società e centri di consulenza per implementare, raffinare e adattare, in base al proprio contesto organizzativo, soluzioni organizzative efficaci e strumenti utili a razionalizzare le procedure; oltre che a confrontarsi e fare parte di una rete di amministrazioni impegnate in processi di riforma e innovazione amministrativa”.