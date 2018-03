Ridimensionamento personale dei Vigili del fuoco, le preoccupazioni dei sindacati

Verrà ridimensionato il personale del comando dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia. È quanto rendono noto le rappresentanze sindacali dei Vigili del Fuoco Vibo Valentia che esprimono forte preoccupazione per la decisione del Dipartimento Vigili del Fuoco che ha deciso un drastico ridimensionamento di personale del Comando di Vibo Valentia.

“La decisione assunta - scrivono i sindacati - non va contro i lavoratori del Comando Provinciale, ma reca un danno incalcolabile alla popolazione e a tutto il territorio provinciale, il quale rimane privo di presidi lungo la riviera vibonese. Proprio quella che, secondo una statistica diffusa quest’inverno dal Comando, viene investita in ogni stagione estiva da un gran numero di interventi e richieste per incendi che devastano il territorio. In questo modo tutto il tratto che va da Pizzo a Nicotera e che nel periodo estivo vede un aumento esponenziale della popolazione turistica, rimarrebbe irreparabilmente senza la solerte presenza dei vigili del fuoco”.