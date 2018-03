Falcomatà rende omaggio alle vittime di mafia

“Il 21 marzo è la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. "Memoria" e "impegno" devono essere le basi fondanti dell'impegno civile, le chiavi per il riscatto di un'intera comunità. Per questo, lasciamo oggi una testimonianza di memoria che racconta le storie di chi, innocente, è stato colpito dalla 'ndrangheta. Tanta rabbia, ma anche tanta speranza e volontà di riscatto per una terra che vuole voltare pagina”.

Con queste parole affidate a un post della sua pagina facebook il sindaco Giuseppe Falcomatà celebra il 21 marzo a Reggio Calabria all’insegna della “memoria e impegno, tanta rabbia ma nessuna rassegnazione”.

Dichiara il sindaco Falcomatà: “Oggi lanciamo un messaggio di speranza contro la mafia, contro la ‘ndrangheta, insieme possiamo e dobbiamo farcela. Con un elenco rendiamo omaggio a tutte le vittime di mafia, a cui va la nostra memoria e il nostro impegno”.

E con un video diffuso sui social e già rimbalzato da diverse testate nazionali, il sindaco dà luogo alla lettura del lungo elenco delle vittime di mafia, che gli assessori e i consiglieri della sua amministrazione portano a termine (@comunerc ; @falcomatà_ufficiale).

Ma non solo, il 21 marzo spalanca le porte del Palazzo Municipale. Nell’ambito del programma denominato “I Cento Passi verso il 21 marzo” l’amministrazione comunale di Reggio Calabria ospita all’interno della Galleria di Palazzo San Giorgio una mostra dedicata alle vittime di mafia realizzata, in collaborazione con i familiari della città di Reggio Calabria e del comprensorio metropolitano e con “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, già inaugurata lo scorso 19 marzo.

La galleria è allestita sotto forma di diario della memoria attraverso un percorso costruito su articoli estratti dal Quotidiano della Calabria. L’amministrazione Falcomatà nel farsi parte attiva della Giornata del 21 marzo ha inoltre deliberato: la trasmissione in filodiffusione, all'interno della Galleria di Palazzo San Giorgio, in contemporanea con la manifestazione nazionale di Foggia, prevista per la mattinata del 21 marzo, della lettura dei nomi delle vittime di mafia; il coinvolgimento delle scuole presenti sul territorio comunale, affinché venga promossa la partecipazione di delegazioni scolastiche alle iniziative che si terranno nella Città di Reggio Calabria, sul tema della legalità e della giustizia sociale; la partecipazione ufficiale, anche attraverso la presenza del Gonfalone della Città alla manifestazione principale della Calabria prevista per il 21 marzo a Vibo Valentia.