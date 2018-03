Truffe online nel Molise, denunciati quattro calabresi

Aveva versato, tramite un bonifico bancario, ben 30mila euro di acconto per un trattore ordinato online. Peccato che il mezzo, però, non gli sia mai arrivato.

La vittima, un uomo di 60 anni di Casacalenda, in Molise, ha sporto denuncia. I carabinieri hanno così scoperto che a mettere in vendita il mezzo agricolo, tra l’altro non di loro proprietà, erano stati due pregiudicati calabresi, un 63enne e un 26enne residenti a Marina di Gioiosa.

Un altro caso di truffa online è stato invece scoperto dai carabinieri di Larino. In questo gli autori sono sempre due calabresi ma residenti ad Amantea.

Su un sito hanno negoziato la vendita di accessori di ricambio per elettrodomestici, ricevendo circa 250euro da parte di una donna di 30 anni. In questo caso la merce è stata consegnata ma si trattava di oggetti diversi da quelli ordinati e, comunque, di scarso valore.

I quattro sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso. Gli atti sono stati inviati alla procura della Repubblica di Larino per gli adempimenti consequenziali.