Centro storico di Crotone: metadone e proiettili nel chiosco, due arrestati

Hanno avviato controlli nel centro storico di Crotone per contrastare i reati in materia di sostanze stupefacenti ed armi. Così, nel corso dell’attività, i carabinieri del Norm hanno arrestato un commerciante 50enne del posto che è stato trovato in possesso di cinquanta proiettili calibro 7,65 Browning, di altrettanti calibro 3,57 magnum e di tre flaconi da 98 ml di metadone. Il materiale era nascosto nel suo chiosco bar.

Nello stesso contesto è finita in manette anche una 54enne casalinga crotonese che, nei pressi del chiosco, aveva altri tre flaconi da 98 ml. di metadone nascosti dentro un’autovettura.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.