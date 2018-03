Anci. Pugliese interviene alla Commissione Nazionale Portualità ed Aeroporti

Il sindaco Ugo Pugliese lo aveva detto nel corso della conferenza stampa seguita alla firma della convenzione per l'Antica Kroton: “abbiamo solo stasera per festeggiare questo risultato storico, da domani siamo già al lavoro”. Ed infatti il sindaco è a Roma, presso la sede dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per partecipare all'incontro della Commissione Nazionale Portualità ed Aeroporti.

Il sindaco Pugliese interviene alla riunione nella qualità di presidente regionale della commissione, delega che gli è stata attribuita nelle scorse settimane dal presidente Anci Calabria Gianluca Callipo. Nella riunione si farà il punto della situazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio scorso del decreto legislativo 232 del 2017, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 196 del 2016 concernente le Autorità Portuali, in vigore dal 24 febbraio 2018.

In particolare saranno approfonditi gli aspetti connessi all'articolo 6 del decreto 232/2017 che prevede una nuova composizione del Comitato di Gestione e che interviene limitando le possibilità di designazione e gli aspetti urbanistici connessi all'articolo 1 del decreto, che modifica sostanzialmente l'art. 5 della legge 84/1994, introducendo il nuovo Documento di Pianificazione Strategica di Sistema e intervenendo sulla fase di approvazione del Piano Regolatore Portuale e su varianti ed adeguamenti tecnico – funzionali.