Castrovillari, siglato accordo per interventi sulla scuola di via degli Ulivi

Ammonta a 275mila euro il finanziamento per intervenire sulla scuola di via degli Ulivi a Castrovillari. Il sindaco Domenico Lo Polito ha infatti siglato al Dipartimento Infrastrutture – Lavori Pubblici- Mobilità della Regione Calabria un accordo per la riqualificazione della scuola.

“L’azione operata dall’Ente del Pollino- precisa il primo cittadino- intercetta i programmi predisposti dal Piano per il Mezzogiorno a cui specifiche necessità possono attingere risorse per migliorare l’esistente sui territori. Provvidenze importanti - aggiunge- per le strutture da riqualificare e riconsegnare alla pubblica fruizione come le scuole, bisognose sempre di attenzioni come il patrimonio esistente.

“E’ con questa preoccupazione- ricorda ancora Lo Polito- che ci muoviamo, certi che quanto già abbiamo, in termini di strutture ed infrastrutture, debba essere continuamente migliorato ed ottimizzato in quella logica di recupero che abbiamo sposato dal primo momento che ci siamo insediati e che sempre più necessita la sostenibilità dei luoghi tra fruizione e qualità del bene comune. Un impegno che ci siamo assunti con determinazione nel nostro programma politico.”