Basket, Lamezia si prepara allo scontro con il Soverato

È quasi arrivata la fine della stagione "regolare". Con uno score di 18 vittorie e 2 sconfitte all'attivo i gialloblu del Basketball Lamezia affronteranno nell'ultimo turno della fase ad orologio la quarta forza del campionato. Stiamo parlando del Nuovo Basket Soverato del totem Billy Fall. Due i precedenti contro la formazione ionica.

Nella gara di andata giocata al PalaSparti i lametini si sono imposti con il punteggio di 67-52. Una delle partite giocate peggio dai lametini questa stagione, che in quell'occasione si presentarono al match privi del pivot argentino Faranna. MVP di quella partita fu Rodrigo Monier con 18 punti a referto. Nel match di ritorno giocato al PalaScoppa ben altra musica per i gialloblu. Lamezia in quell'occasione si impose con il punteggio di 50-83 mostrando netti miglioramenti con 5 uomini in doppia cifra guidati dai 18 punti di Faranna. Sabato il match si disputerà tra le mura amiche di un PalaSparti che continuerà ad essere off limits per il pubblico.

Coach Ragusa deve fare i conti con un'infermieria ancora piena ma vuole chiudere la prima fase della stagione in testa al ranking. In caso di primo posto dei lametini le due squadre si affronteranno nella serie di semifinale. Il team di coach Gioffrè è costruito attorno alla coppia formata da Billy Fall (tra i top scorer del campionato) e Marco Maida. Attorno a questi due è stata costruita una squadra giovane e frizzante capace di impensierire in più occasioni le formazioni che la precedono in classifica. Playmaker dei bianco blu è il lametino Francesco Molinaro in coabitazione con Goglia e Fratto.

Nello spot di guardia-ala si è messo in mostra Matteo Polizzese, proveniente dalla cantera catanzarese. La panchina è costituita nella totalità da under locali con l'aggiunta di qualche doppio tesseramento di tanto in tanto. Vero limite di una buona squadra proprio la profondità del roster che comunque non ha impedito a Soverato di conquistare la quarta piazza. Appuntamento per la palla a due sabato 24 Marzo alle ore 18.00 in un PalaSparti versione "ghost".