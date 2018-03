Successo per l’iniziativa “Biciscuola” al plesso Frasso di Rossano

Successo per l’iniziativa “Biciscuola” al Plesso Frasso dell’Istituto Comprensivo Rossano 1. Biciscuola, giunto alla sua 17esima edizione, è il progetto educativo del Giro d’Italia che coinvolge 50.000 bambini di 2.000 classi della scuola primaria appartenenti alle zone interessate dal passaggio della leggendaria “Corsa Rosa”.

L’obiettivo è far conoscere ai giovani il mondo e i valori del Giro d’Italia, avvicinarli alla cultura della bicicletta, al fairplay, trattando anche i temi della mobilità sostenibile, educazione alimentare e stradale. Tutte le classi, aderenti all'iniziativa, hanno ricevuto in regalo il kit BiciScuola, contenente una guida didattica per ciascun alunno, 4 poster per la classe e altri materiali ludico-didattici. Le classi, inoltre, saranno invitate a partecipare alle diverse tappe del Giro d’Italia.

I migliori lavori, invece, saranno premiati ad ogni tappa del 101° Giro d’Italia, in programma dal 4 maggio al 27 maggio 2018, e in quella occasione i bambini potranno anche partecipare alle attività del Pullman Azzurro, promosse dalla Polizia Stradale, e giocare allo stand “Biciscuola” presso l’open village di ogni arrivo della tappa rosa.

Gli alunni del Plesso Frasso, nella mattinata di venerdì 16 marzo, hanno avuto la possibilità di fare una approfondita lezione inerente al codice stradale grazie alla presenza degli assistenti-capo della Polizia Stradale di Cosenza, Maurizio Attanasio e Luigi Perenz, che hanno interagito con i bambini sul tema della sicurezza anche andando in bici per le strade cittadine. Una lezione che ha entusiasmato tutti gli alunni della classi quarte e quinte della scuola primaria.