Camorra e ‘ndrangheta “unite” sul litorale laziale, scatta il blitz: 19 arresti

Le mani della Camorra campana e della ‘Ndrangheta calabrese sempre più pervasive nell’area laziale, in particolare tra San Basilio e il Litorale Romano.

In quella zona, ed in pratica, sarebbero state attive due distinte organizzazioni criminali, entrambe armate e impegnate nel narcotraffico, oltre che in “stretta sinergia tra di loro”: una di tipo mafioso a connotazione camorristica, capeggiata dai fratelli Salvatore e Genny Esposito e l’altra con a capo Vincenzo Polito, che si sarebbero avvalse della collaborazione di esponenti delle cosche della provincia di Reggio Calabria, le famiglie Filippone e Gallico, presenti nella Capitale.

Questo quanto emerge dalle indagini che, coordinate dalla Dda di Roma, hanno portato stamani all’alba a far scattare un blitz che ha visto impegnati qualcosa come duecento carabinieri, tra quelli in servizio nel comando provinciale di Roma e i colleghi di Napoli.

Diciannove le persone finire in arresto, 16 in carcere e 3 ai domiciliari, e ben 44 le perquisizioni eseguite tra la capitale e il capoluogo campano.

Per tutti - tra cui ci sono anche una donna e alcuni soggetti di origine albanese - le accuse sono, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (in particolare cocaina) aggravata dall’uso delle armi, spaccio di droga e a due di loro viene contestato anche il reato di lesioni gravi, commesse con un’arma da fuoco e con modalità mafiose.

L’ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale della Capitale, su richiesta della Dda.