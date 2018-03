Bmw finisce fuori strada sulla statale 106, un ferito

È di un ferito, fortunatamente in modo lieve, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera lungo la statale 106 jonica, tra Botricello e Marina di Belcastro, nel catanzarese.

Un’auto, una Bmw, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ribaltandosi all'interno di un canalone per la raccolta delle acque meteoriche e vicino alla sede stradale.

Il conducente è stato affidato al personale medico del Suem118 per le cure immediate e poi portato in ospedale per ulteriori controlli.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Sellia Marina che ha recuperato e messo in sicurezza la vettura in collaborazione al soccorso stradale.