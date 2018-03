Reggio. Riunione del Pd: “Autorizzare Rfi agli interventi in Galleria Santomarco”

“Non bisogna perdere altro tempo: si provveda ad autorizzare Rfi per l’accesso alla Galleria “Santomarco”.

È quanto hanno dichiarato i parlamentari PD Enza Bruno Bossio ed Ernesto Magorno a conclusione dell'incontro che hanno svolto stamane con la Direzione Regionale di Rfi a Reggio Calabria.

“Se Rfi non è autorizzata ad effettuare gli interventi necessari per la messa in sicurezza non potrà mai essere ripristinata la linea ferroviaria Paola-Cosenza. E se permane la interruzione del servizio non si procura soltanto un disagio ai viaggiatori pendolari ma permane la strozzatura di uno dei nodi più strategici del Sud per il trasporto di merci e persone e la connessione tra le direttrici ionico-adriatica e tirrenica”.

“Appena concessa l'autorizzazione e definitivamente chiusa la vicenda del sequestro - hanno affermato Bruno Bossio e Magorno - compete ad Rfi il rispetto di un cronoprogramma che in tempi rapidi provveda a realizzare le opere sulla linea ferroviaria e sulla infrastruttura della galleria”.

“Nell’incontro di stamane - hanno proseguito Bruno Bossio e Magorno - abbiamo avuto, in tal senso, ampie assicurazioni. Non siano prevalenti, dunque, gli intralci e i ritardi burocratici rispetto ai tempi richiesti per lo svolgimento dei lavori necessari”.

“La vicenda della Paola-Cosenza mette in evidenza la necessità di presidiare il tema delle manutenzioni delle ferrovie, delle strade ed autostrade italiane”.

“A tal fine - hanno concluso i due parlamentari - è necessario ed urgente un piano di investimenti che non può essere delegato solo ad Rfi o ad Anas ma è una priorità nella programmazione degli investimenti statali”.