Fiera di San Giuseppe: chiusa l’edizione 2018, Pastore ringrazia la ‘grande squadra’

“Un grande e complesso lavoro di squadra. Sebbene si tratti di un evento collaudato, ogni anno l'impegno dei diversi settori coinvolti non è di poco conto, tanto più quest'anno alla luce delle nuove normative in materia di sicurezza”. L'assessore alla crescita economica urbana, Loredana Pastore, punto di riferimento della macchina organizzativa della Fiera di San Giuseppe appena conclusasi, vuole condividere il successo di un'ennesima edizione dell'appuntamento fieristico di primavera.

“Ringrazio i colleghi di Giunta – aggiunge l’assessore - partecipi di questo importante sforzo organizzativo, gli uffici del mio settore che hanno sostenuto per settimane una eccezionale mole di lavoro e lo hanno fatto con dedizione e solerzia, il Comandante Giovanni De Rose con tutti gli operatori della Polizia Municipale, ed il Dirigente di Infrastrutture Francesco Converso, bracci operativi della non facile strategia mirata alla sicurezza dei visitatori, con l'impeccabile supporto del Prefetto e del Questore. Ringrazio l'assessore Vizza per la sua supervisione convogliata in ultimo sulla tempestiva pulizia delle aree della fiera che stamattina, al risveglio, i cosentini hanno trovato ben ripulite. Tutti i servizi hanno funazionato, il trasporto Amaco, l'accoglienza – e sono molto fiera della collaborazione delle associazioni di volontariato che ringrazio di cuore - e ancora l'intrattenimento dei bambini alla Città dei Ragazzi nei giorni di chiusura delle scuole. C'è uno straordinario mondo di umanità che ruota intorno alla Fiera di San Giuseppe, fatto di persone interne alla macchina comunale ma anche di tante forze ed energie esterne, indispensabili al felice svolgimento dell'evento. Credo –conclude - di poter dire che anche quest'anno la Fiera di San Giuseppe, a parte qualche intemperanza meteorologica - ma quella sfugge al nostro controllo - è stata per tutti occasione di meritata serenità e voglia di assaporare fino in fondo, grazie anche alle iniziative di DeGustando la Fiera, l'appuntamento con la tradizione ”.