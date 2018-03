Abuso d’ufficio: arriva l’assoluzione per l’ex sindaco di Isola e i suoi fedeli

Il sindaco di Isola, Carolina Girasole

Dal Tribunale di Crotone arriva l’assoluzione perché il fatto non sussiste per Carolina Girasole. L'ex primo cittadino di Isola Capo Rizzuto era accusata di abuso d'ufficio e distruzione di habitat naturale in relazione all'utilizzo di 1,3 milioni di fondi del Por Calabria che l'amministrazione comunale avrebbe speso per interventi di consolidamento della costa sulla quale insorgono le abitazioni di alcuni familiari dello stesso sindaco. Per l’ex sindaco il pm, Luisiana Di Vittorio aveva chiesto la condanna a tre anni di reclusione.

Assolti insieme alla Girasole anche l'allora vice sindaco Anselmo Rizzo; il responsabile del settore Lavori pubblici del Comune, Antonio Otranto; il responsabile del settore tecnico dello stesso comune di Isola, Raffaele Muraca, i tecnici Natale Giuseppe Calabretta, Antonio Muraca, Giuseppe Riillo.