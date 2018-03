Basket. Quinta vittoria consecutiva della Stingers

Quinta vittoria consecutiva per la Stingers Asd nel campionato Csi Free di Reggio Calabria confermando l’ottimo stato di forma che sta attraversando domando una temibile ed ostica Don Bosco. Gialloneri partiti subito forte aggredendo in velocità gli avversari con l’applicazione di una difesa a uomo attenta e produttiva. Chiusi tutti gli spazi, nel primo quarto i padroni di casa hanno concesso solo tre punti agli ospiti. Nel secondo quarto la Don Bosco ha tentato di tornare in partita, ma la Stingers ha controllato e ribattuto ogni colpo chiudendo in vantaggio anche questo periodo di gioco (16-10).

Dopo l’intervallo i verdi della Don Bosco sono rientrati in campo più carichi e i ragazzi di coach Casile hanno subito un leggero calo di concentrazione. Sotto canestro i maggiori problemi che hanno comportato la mancata occasione di chiudere definitivamente la partita non correndo comunque mai il rischio di compromettere l’incontro.

Il terzo quarto si è concluso 7 a 11 per gli ospiti che hanno recuperato un po’ del terreno perso. Tuttavia, nell’ultimo periodo di gioco, i gialloneri hanno ricominciato a dare velocità e continuità alle azioni allungando la distanza su una Don Bosco ormai piegata sulle gambe.

Ottima la prestazione del collettivo della Stingers che ha giocato con tutti i 12 giocatori in panchina. L’incontro è terminato 52 a 35, quinto risultato utile consecutivo, terzo posto in classifica all’ultima partita di andata e l’attacco della temibile Don Bosco domato dalla ottima difesa giallonera.