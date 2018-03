Controlli no stop a Gioia Tauro: in manette un uomo e una donna

Due persone sono state arrestate questa mattina nel corso di un’operazione messa in atto all’alba dai Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro nel quartiere Ciambra.

In manette sono finiti un uomo e una donna rispettivamente di 36 e 64 anni. I due, F.B e L.B., entrambi con precedenti per reati comuni, sono ritenuti responsabili di furto aggravato di energia elettrica in quanto avrebbero palesemente alterato il consumo delle proprie abitazioni.

Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la giornata di domani.

L’attività di controllo, che ha visto la collaborazione dei Cacciatori Calabria, del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, ha portato inoltre al controllo di 250 persone e 57 autovetture e motocicli con l’applicazione di sanzioni per violazioni al codice della strada per circa 3000 euro.

Sono state per di più operate 70 perquisizioni domiciliari e personali nelle quali hanno preso parte anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Palmi, personale sanitario del 118 e 2 squadre di verificatori Enel