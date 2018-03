Finali regionali fin Calabria: buoni risultati per la Arvalia nuoto

Sono terminati i campionati regionali invernali Campionati regionali categoria ed esordienti 2018 che si sono tenuti nei due week-end di Domenica 4 marzo a Reggio Calabria (Parco Caserta) sabato 10 e domenica 11 Marzo a Cosenza e sabato 17 e domenica 18 Marzo a Reggio Calabria (piscina APAN), organizzati dalla FIN Comitato Regionale Calabria. Una squadra in crescita l’Arvalia Nuoto Lamezia che ha partecipato in maniera competitiva ai Campionati ottenendo ottimi risultati nelle differenti specialità:

Esordienti B. 50 farfalla es B F: 5° Maglia 43'1; 6° Cimino 43'2. 100 dorso es B F: 3° Gullo 1'26'7; 4° Maglia 1'31'5 (1°2009); 6°Cimino 1'34'8; 8° De Sando 1.37'9. 100 sl es B F: 10° De Sando 1'26'3; 12° Maglia 1.27.6; 200 rana es B F: 3° Gullo 3'34'9; 200 rana es B M: 3° Pittelli 3'28.2 (1°2008); 18° Torcasio 4'03.1. 200 dorso es B F: 3° Gullo 3'03'5; 7° Cimino 3'18'4. 200 misti es B F: 3° Gullo 3'16'0; 8° Cimino 3'37'1. 200 misti Es B M: 5° Pittelli 3'07'7 (1° 2008). 100 rana Es B F: 3° Gullo 1'39'8; 11° Cimino 1'57'9. 100 rana ES B M: 4° Pittelli 1'35'8 (1° 2008). 200 sl es B F: 7° De Sando 3'09'0; 8° Maglia 3'11'9; 15° Rocca 3'32'4.

Esordienti a. 100 dorso es A F: 3° Federica Turtoro 1.18.9; 8° Matti Altadonna 1'23'8 ( 1° 2007); 15° Angelo Talarico 1'248. 100sl es A F: 15° Ilaria Matti Altadonna 1'18'5; 16° Benedetta Gaetano 1'19'4; 18° Gaia Scutieri 1'28.3. 100 farfalla Es A: 3° Federica Turtoro 1'18'9; 12° Benedetta Gaetano 1'34'2; 16° Angelo Talarico 1'27'2. 200 dorso es A: 8° Federica Turtoro 2.55.5; 16° Ilaria Matti Altadonna 3'05'2. 200 misti Es A: 3° Federica Turtoro 2'51'2; 15° Benedetta Gaetano 3'14'9. 100 Rana ES A: 2° Federica Turtoro 1'26'8; 17° Benedetta Gaetano 1'41'1. 200 sl Es A: 16° Benedetta Gaetano 2'55'4; 17° Angelo Talarico 2.43.1.

Oltre ai risultati individuali bene anche le staffette dove Arvalia ha gareggiato con il giusto spirito e dedizione allo sport, senza mai tirarsi indietro. Questo il commento degli allenatori - “una bella lezione corale di squadra da cui prendere esempio, in acqua i ragazzi non sono stati arrendevoli ed hanno nuotato senza mai tirarsi indietro, ci serviva creare questa mentalità, siamo sulla buona strada”.

Staffetta 4x50 sl Es B F: 2° Arvalia con Cimino, Gullo, Maglia ,De Sando. Staffetta 4x50 Miste Es B F: 2° Arvalia con Maglia Gullo Cimino De Sando. Staffetta 4x50 sl Es B M: 8° Arvalia con Torcasio, De Vito Pittelli Arcuri - 2'38'5. Staffetta 4x50 mista Es B M: 8° Arvalia con Torcasio De Vito Pittelli Arzente - 3'04'7. Staffetta 4 x100 mista Es A F: 6° Arvalia con Matti Altadonna , Scutieri, Turtoro, Gaetano - 6'01'5.

I risultati, per gli atleti di Arvalia Nuoto Lamezia, arrivano anche durante i Campionati Regionali Categoria/Assoluti: 100 sl Juniores: 6° Domenico Giampà 4'34.63 (record personale). 1500 sl Juniores: 4° Giampà Domenico 18'27.39 (record personale). 100 misti Juniores: 5° Nicotera Simone 1'09.59 (record personale). 100 mix ragazzi: 7° Vescio Riccardo 1'17.14 (record personale). Staffetta 4x50m Misti Assoluti Misti: Raimondo Martina 35.55; Rotondaro Emanuela 39.16; l’atleta è rientrata alle gare in staffetta dopo un lungo periodo di inattività; Nicotera Simone 29.67; Giampà Domenico 28.02. Staffetta 4x50m Stile Libero Assoluti Misti: Nicotera Simone 27.84; Giampa' Domenico 27.87; Rotondaro Emanuela 29.80; Ottaviano Gaia Anna Silvana 31.12. All’arrivo, il cronometro, segna 1'56.63 per l’US Acli Arvalia Nuoto Lamezia è un il nuovo record personale.

Importante sottolineare che la partecipazione ai Campionati regionali conferma la registrazione, per i più giovani atleti di Arvalia Nuoto Lamezia, dei cinque migliori tempi in graduatoria nazionale, validi per la stagione sportiva in corso per l’annata 2008 e 2009: Gianluca Pittelli - anno 2008. 3° 200 ra; 4° 100 ra; 4° 200 mix. Martina Maglia - anno 2009. 5°100 do.

La società lametina si posiziona, durante i Campionanti Regionali Esordienti Invernali 2018, in quinta posizione in classifica esordienti B, distaccandosi dal quarto posto solo di un punto e dal terzo, conquistato dal club di Cosenza, di quattordici punti; arriva settima in classifica, invece con gli esordienti A grazie ai punti ottenuti da un'unica atleta. Nei Campionati Regionali di Categoria/Assoluti Invernali 2018 Arvalia Nuoto Lamezia si posiziona decima con 71 punti.