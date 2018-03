Torneo Interscolastico calcio e pallavolo, verso la seconda fase

Partirà a breve il secondo step per l’organizzazione del 1° Torneo Interscolastico calcio e pallavolo, maschile e femminile, della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Ieri in una riunione a Reggio Calabria le parti hanno condivo gli step del progetto. Il prossimo prevede che gli istituiti (molti hanno già risposto con entusiasmo), daranno la propria adesione; poi si procederà alla creazione di un regolamento che disciplini lo svolgimento del Torneo. Mentre la Regione si è, inoltre, impegnata a regolamentare normativamente il percorso a cui la Città metropolitana sta dando il via.

La riunione, che ha visto la presenza degli istituti scolastici di secondo grado di tutto il territorio metropolitano, è stata promossa dall’Amministrazione Giuseppe Falcomatà, per discutere del progetto che Demetrio Marino, delegato allo sport e istruzione di Palazzo Alvaro, sta mettendo in piedi, progettando un mini torneo che dovrà svolgersi entro maggio, per poi dar vita ad un vero e proprio campionato interscolastico che, il prossimo anno, coinvolgerà tutte le scuole superiori del territorio metropoitano.

Un vero e proprio progetto con risvolti educativi importantissimi che si avvale della collaborazione della Regione Calabria, coinvolta da Marino, nella persona di Giovanni Nucera, Consigliere Regionale Delegato allo Sport e Politiche Giovanili, per restituire allo sport il suo valore culturale, a volte trascurato dal sistema scolastico italiano, perché la formazione dei ragazzi avviene non solo all’interno delle aule ma anche all’interno delle palestre.

Erano presenti all’incontro anche il Delegato del Comitato Provinciale FIGC Reggio Calabria, Mimmo Arena; la funzionaria del settore Sport, Anna Maria Borrata; il Presidente della Federazione italiana pallavolo, comitato provinciale Reggio Calabria Mimmo Panuccio.