Crotone. S’azzuffano per strada, poi aggrediscono i poliziotti. Arrestati padre e figlio

Padre e figlio sono stati arrestati con l’accusa di minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Dieci minuti prima delle 6 di ieri pomeriggio, una pattuglia delle volanti è intervenuta a Crotone, in via Gioacchino da Fiore, dove era stata segnalata la presenza di due persone arrivate che si stavano azzuffando.

Gli agenti, una volta arrivati sul posto, hanno cercato di calmare gli animi ma sono stati aggrediti dai due uomini. Per questo motivo un 46enne, C.P., ed il figlio 24enne, sono finiti in manette e dell’arresto è stato informato il Pm di turno presso la Procura che per loro ha disposto che venissero portati a casa in attesa della celebrazione, oggi, dell’udienza di convalida.

Il giovane è stato anche denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di fornire le sue generalità; inoltre è stato segnalato al Prefetto come assuntore di droga essendo stato trovato con un grammo di marijuana.

Infine, sempre nella serata di ieri, e in un altro intervento, gli agenti della Volanti sono arrivati nell’ospedale civile del capoluogo dove hanno arrestato un’altra persona, un 38enne, S.P., accusato di lesioni a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio.

L’uomo, portato nel nosocomio dopo un incidente stradale, ha dato in escandescenza provocando panico e confusione tra il personale sanitario e, successivamente, ha colpito in faccia un poliziotto sferrandogli un pugno e provocandogli delle lesioni (giudicate guaribili in 10 giorni). Il 38enne è stato posto ai domiciliari.