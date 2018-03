Rischio crollo per l’antica Torre di Riace

Rischio crollo per l’antica torre di guardia Casamona di Riace. A lanciare l’allarme sono stati i cittadini che chiedono inoltre un intervento da parte Direzione regionale del Mibact e della Soprintendenza per beni culturali e ambientali competente per territorio.

La torre, realizzata intorno alla metà del 1500, è costituita da due stanze sovrapposte e in origine anche da un terrazzo merlato che, nel tempo, è stato praticamente cancellato. Ma attualmente le pareti della struttura sono crepate e tutto l'edificio rischia di crollare diventando poco più di un semplice rudere.