Giustizia, GaV: “Lo jonio metta a disposizione dei locali”

Non può rimanere sguarnita di un presidio giudiziario la prima città della provincia di cosenza. E per questo il Gruppo D’Azione per la Verità fa la proposta: mettere a disposizione provvisoriamente dei locali nella città unica Corigliano Rossano da adibire a “sede decentrata” del Tribunale di Castrovillari

Il GaV si rivolge alle due amministrazioni comunali di Corigliano e di Rossano, affinché sinergicamente assumano in esame l’ipotesi di valutare il proprio patrimonio immobiliare ed individuare una sede appropriata da destinare a spazi per lo svolgimento delle attività giudiziarie. La riattivazione dell’ex Palazzo di Giustizia di Viale Santo Stefano a Rossano potrebbe essere una prima soluzione transitoria considerato che tale ampia struttura, attualmente in disuso, è ancora nel possesso dell’attuale ufficio di presidenza del Tribunale di Castrovillari.

L’individuazione di una sede decentrata nella città unica Corigliano Rossano risponde almeno a due esigenze: risolve il problema sollevato dall’Ordine Forense di Castrovillari in merito agli spazi; attutisce l’enorme disagio della maxi utenza jonica costretta quotidianamente a percorrere un tragitto viario precario, abbatte i costi vivi ma, soprattutto, restituisce agli operatori del diritto qualche ora in più da destinare alle proprie famiglie.