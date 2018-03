Dà fuoco alla casa per ammazzare sei rumeni, anche due bimbi: boss finisce in carcere

Un’accusa grave, quella di tentato omicidio plurimo oltre che di incendio doloso, aggravati dalle modalità mafiose; ed un metodo a dir poco raccapricciante per mettere in atto il gesto: avrebbe dato fuoco ad un’abitazione per causare la morte di sei persone presenti in casa, tutte straniere, dei rumeni, tra cui anche due bambini in tenerissima età.

Il fatto risale alla notte del 27 febbraio scorso quando il rogo fu appiccato ad un’abitazione nella zona sud di Reggio Calabria.

Un riparo di fortuna per una donna rumena di 46 anni senza fissa dimora, che ospitava quel giorno altri connazionali con i bambini. Gli occupanti stavano festeggiando un compleanno quando improvvisamente si accorsero delle fiamme che divampavano all’interno, e fecero appena in tempo a mettersi in salvo scavalcando una finestra posteriore che dava su un cortiletto circondato da alti muri di cinta.

Appena scattato l’allarme al 113 i Vigili del Fuoco e le Volanti si erano immediatamente recate sul posto per domare l’incendio. Il tentativo di ucciderli, dunque, andò così a vuoto.

Stamani, però, la Squadra Mobile - che ha indagato sull’accaduto - su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un elemento ritenuto di vertice della ‘ndrangheta reggina e che gli inquirenti accusano di essere l’autore materiale dell’incendio.

I particolari dell’operazione saranno resi noti durante una conferenza che si terrà alle 11 presso la Questura di Reggio Calabria.

(Notizia in aggiornamento)