Giornata storica per Crotone: firmato il progetto Antica Kroton

"La giornata di oggi è una di quelle da segnare sul calendario della storia di Crotone” è così che il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, ha esordito riguardo alla firma della convenzione sull’Antica Kroton.

Dopo sei anni dall’annuncio del finanziamento “Grande Kroton”, oggi, finalmente, presso la Cittadella Regionale, Comune di Crotone, Regione Calabria e Ministero dei Beni Culturali hanno sottoscritto la convenzione che dettaglia contenuti e attività da svolgere del progetto “Antica Kroton”.

“Il documento firmato – continua Pugliese - è il frutto della nuova relazione che l’amministrazione comunale ha saputo realizzare con pazienza e con un lavoro certosino con la Regione Calabria e con il Ministero dei Beni Culturali. E non posso che ringraziare, e lo faccio sentitamente, il Presidente Oliverio con cui abbiamo messo in campo una sinergia istituzionale che faccio fatica a ricordare nella storia di questa città. E non posso nascondere il valore dell’azione della nostra consigliera regionale Flora Sculco, il cui lavoro quotidiano, molto spesso silente e nascosto, è prezioso per ottenere risultati di tale importanza”.

Il progetto “Antica Kroton” vuole realizzare, attraverso la valorizzazione delle peculiari risorse culturali, ambientali e paesaggistiche, le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile in un’area urbana caratterizzata da emergenti specificità economiche e sociali.

Un sistema urbano da riscoprire e una competitività territoriale re-inventata partendo dallo straordinario tesoro materiale e immateriale diffusamente presente e dalla messa a regime di cicli di produzione che lavorino nuovi prodotti e servizi in campo culturale, turistico e ambientale.