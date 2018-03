Equinozio di Primavera, eventi al Planetarium Pythagoras

Arriverà domani, martedì 20 marzo alle 16.15 di Tempo Universale la primavera astronomica. Il fenomeno è noto al pubblico come “il momento dell'anno in cui il giorno e la notte sono uguali”. Il Sole attraverserà uno dei due punti, nella sfera celeste, in cui l'eclittica e l'equatore celeste si intersecano: il cosiddetto punto vernale o equinozio di primavera, l'altro corrisponde all'equinozio d'autunno.

Il Sole apparirà perfettamente allo zenit per un osservatore posto all'equatore, e la durata del dì in quel luogo sarà pari a quella della notte: 12 ore esatte. Tra i banchi di scuola abbiamo imparato che la primavera inizia tradizionalmente il 21 marzo. Se ne parlerà in anticipo per "colpa" del calendario gregoriano attualmente in uso in gran parte del mondo.

Sappiamo che la data dell'Equinozio non è fissa ed è compresa tra il 19 e il 21 di Marzo. Come è ormai tradizione, il Planetarium Pythagoras festeggia l’arrivo della primavera e invita la tutta la cittadinanza, la sera del 20 marzo alle 20.30 sotto la cupola del Planetario, per dare uno guardo al cielo e scoprire le costellazioni che ci accompagneranno per tutta la primavera, i miti e le leggende ad esse legati.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione dell’iniziativa, a guidare il pubblico in questo affascinate viaggio saranno Francesco Macheda, dirigente della Città Metropolitana, e Angela Misiano, responsabile scientifico del Planetario. Gli esperti Rosario Borrello e Carmelo Nucera illustreranno le costellazioni di primavera al Planetario e, condizioni metereologiche permettendo, guideranno il pubblico all’osservazione del Cielo ad occhio nudo e con gli strumenti.