Vittoria per il Tennistavolo Castrovillari

Il Tennistavolo Castrovillari ritorna in testa alla classifica del campionato di serie B2 con una bella e sofferta vittoria per 5 a 4 ad Enna. La squadra del Pollino si trovava in seconda posizione a pari punti con lo Sportenjoy Rosanero Palermo ma nel terzultimo turno di campionato ha riposato la capolista Siracusa A per aver anticipato una gara, nello stesso tempo la squadra Palermitana ha avuto la meglio contro il Catania finita 5 a 3. I punti sono stati messi a segno dal capitano Olawale (3).

È di Antonio Corrado (2) che al nono ed ultimo incontro va sotto di 2 set a 1, ma poi vince per 3 set a 2 l’ atleta ennese Daniele Spagnolo Campione d’Italia 2017 nella categoria giovanissimi e regala l' importante e grande vittoria al Castrovillari.