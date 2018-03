Incendio in un casolare. Distrutto il tetto di una casa in ristrutturazione

Era disabitato il casolare in cui questa notte si è sviluppato un incendio. Il rogo è divampato in un edificio in ristrutturazione che si trova nei pressi dell’ingresso di Amato.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro: dieci unità operative con il supporto di una autobotte ed una autoscala che sono riuscite tempestivamente a domare le fiamme evitando che si propagassero all'intero edificio, anche se la struttura in legno e la copertura in tegole sono andate completamente distrutte.

Al momento il casolare era fortunatamente disabitato, quindi non si sono registrati feriti. Sul fatto stanno indagando le forze dell’ordine per risalire all’origine del rogo. Al momento non escludono alcuna ipotesi.