Incidente a Catanzaro, ferite cinque persone

È di cinque persone ferite il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina in Via Lucrezia della Valle, nella zona sud di Catanzaro.

Tre le vetture coinvolte in un tamponamento, una Fiat Panda, una Citroen C3 ed una Fiat Seicento. I passeggeri sono stati curati nell’immediatezza dal personale Suem118 e poi trasportati in ospedale.

Sul posto sono intervenuti Polizia, Anas e Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le vetture in attesa del soccorso stradale. Le cause sono in corso di accertamento. Registrati alcuni disagi alla viabilità.