Rossano, cerimonia di consegna del ricavato dei mercatini della solidarietà

Si svolgerà questa sera alle 16:30, la cerimonia di consegna del ricavato dei “Mercatini della Solidarietà” all’Associazione “Vincenzino Filippelli Onlus” presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Amarelli”, diretto egregiamente da Tiziana Cerbino, con sede in Via Gran Sasso allo Scalo di Rossano.

All’evento, dopo i saluti iniziali da parte del Dirigente Scolastico Tiziana Cerbino, prenderanno parte l’assessore comunale Dora Mauro, Giuseppe Iuliano (Direttore dell’Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano), Maria Luci e Alessia Perricelli (Medici del Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Rossano), Elisabetta Verrina e Ranieri Filippelli (Fondatori dell’Associazione “Vincenzino Filippelli Onlus”).

Nel corso dell’incontro, inoltre, alcune famiglie testimonieranno la preziosa assistenza ricevuta dall’Associazione “Vincenzino Filippelli”. Molto significativo, tra l’altro, lo slogan scelto per la lodevole iniziativa che appartiene all’indimenticabile Madre Teresa di Calcutta: “Chi, nel cammino della vita, ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano”. Una frase simbolica che deve far riflettere tutti in cui, con poco, si può fare molto per gli altri o per chi ha bisogno in un momento difficle della loro vita.