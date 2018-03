Ancora stop per la Pallavolo Crotone. Sconfitta amara contro il Cenide Villa

La Pallavolo Crotone non riesce a ripartire. Dopo essersi portata in vantaggio a 2/0 si è verificato il solito calo mentale. Una serie di errori banali hanno permesso al Cenide Villa di riprendere coraggio e giocare con spensieratezza che si è rivelata l’arma vincente negli altri 3 set finito tutti ai vantaggi.

Mister Asteriti parte con la solita formazione, le giocate sono buone e i break arrivano a metà set dove il Crotone gioca con i centrali in primo tempo, Ranieri e Pioli da posto 2 devono vedersela con l’attaccante più pericolosa del Cenide la brasiliana Cavalcante che dopo la sborsa stagione a Paola ora fa le fortune della neo promossa Villa San Giovanni, la difesa del Crotone annulla un paio di giocare e si chiude con un 25/21 il primo set.

Al cambio campo il Cenide accelera nel gioco, difende qualche palla che mette pressione all’attacco del Crotone che per forzare incorre in qualche errore di troppo che porta il set ai vantaggi comunque chiuso 25/23 con Ranieri e Braichuk sugli scudi.

Mister Asteriti cosciente di una problema di condizione fisica cerca di non far deconcentrare le ragazze che purtroppo entrano in campo e sbagliano l’approccio al 3 set che risulta sempre quello più difficile, il Cenide rischia il tutto per tutto e ottiene qualche ace con le battute, il Crotone si blocca sul più bello e lascia il finale del set alle ospiti che continuano a crederci senza mai mollare.

Dopo il 25/21 in favore delle ospiti, mister Asteriti capisce che la partita è cambiata, sui volti delle pitagoriche di legge il nervosismo misto a paura di vedere sfilarsi per l’ennesima volta in questa Poule promozione il bottino così non gioca più con la tranquillità giusta, in battuta arrivano errori che spianano la strada al Cenide che dal 20 pari non sbaglia più nulla strappando 25/23 anche il 4 set. Tie break al cardio palma, l’equilibrio non si spezza mai, il Palakrò gremito come sempre da il 100% del suo apporto, ma anche questa volta le giocate penalizzano il Crotone che passa da i quasi 3 punti a solo 1 preso vedendo la vetta allontanarsi ormai quasi definitivamente.