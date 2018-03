“Giornata delle vittime di mafie”, Cgil Vibo: "Appello alla partecipazione”

La “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” si svolgerà a Vibo Valentia: una manifestazione regionale per segnare il grande impegno, non solo nel ricordo delle vittime innocenti della criminalità organizzata, ma nel riaffermare i valori della legalità e della giustizia sociale, così duramente colpiti dall'azione delle mafie. La Cgil di Vibo Valentia punta ad una partecipazione larga e consapevole alla manifestazione di mercoledì.

“Attorno all’illegalità diffusa da contrastare con decisione, particolarmente in questa nostra provincia del profondo Sud, si rintracciano sovente anche questioni di diritti negati per lavoratrici e lavoratori, di lavoro nero, di soprusi, pericolosi restringimenti dei campi della democrazia e delle libertà individuali e collettive. Anche per questa ragione, scenderemo in piazza a sfilare rivolgendo, alle cittadine e ai cittadini vibonesi, un particolare appello alla partecipazione. Le mafie colpiscono e minacciano con forme bieche e barbare, creando tensioni e insicurezze sociali, impedendo il cammino verso la definizione di una società civile completa.

“Si avverte, oggi più che mai, l’esigenza di affrontare le questioni alla radice, di aver chiaro il quadro delle parti in campo, di avviare nuovi rapporti per combattere e sconfiggere, in ogni sua forma, la violenza prevaricatrice e oscurantista delle mafie, rispondendo con la forza della ragione e dei valori fondamentali di questo Paese. Contiamo, dunque, di dare vita, mercoledì 21 marzo, ad una manifestazione davvero grande, popolare, pacifica, partecipata, patrimonio di quanti hanno a cuore gli inalienabili valori della libertà, della democrazia e delle legalità. Un appello, questo, che rivolgiamo particolarmente ai tanti ragazzi e ragazze del nostro territorio, alle loro famiglie, agli anziani, alle lavoratrici ed ai lavoratori. Per alzare la testa e, uniti, mostrare il volto pulito della nostra comunità”.