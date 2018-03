Isola. Ritrovati i pc rubati al centro Cermidà, presi i ladri

Sono stati ritrovati i computer del centro Ceramidà di Isola Capo Rizzuto rubati lo scorso 16 marzo.

I carabinieri della stazione locale hanno anche arrestato un 23enne, residente nella popolosa cittadina crotonese, e denunciato in stato di libertà una donna 65enne.

Durante delle perquisizioni eseguite nelle loro abitazioni, i militari hanno ritrovato quasi tutta la refurtiva, per un valore che si aggira intorno agli ottomila euro.

Il materiale trafugato è tornato così all'Associazione italiana dislessia, nella cui sede vi è anche la biblioteca comunale.

Il 23enne è stato trovato poi in possesso di cinque dosi di marijuana, circa sei grammi in tutto, oltre che di vari semi della stessa sostanza, due bilancini elettronici e del materiale per il suo confezionamento.

Al termine delle formalità il giovane è stato portato nella sua abitazione e posto ai domiciliari, così come disposto dal Pm, e in attesa del giudizio direttissimo.