Eroi (FI): “La Santelli lasci il posto a Maria Tripodi”

Su una cosa è certo il delegato alle Iniziative politiche del Coordinamento Regionale di Forza Italia, Antonio Eroi. La coordinatrice regionale del partito Jole Santelli deve lasciare lo scranno conquistato alle elezioni in favore di Maria Tripodi.

Per Eroi “se davvero la Santelli ci tiene a Maria Tripodi - scrive Eroi - si metta da parte, si dimetta, dopo le quattro legislature dove è stata eletta senza un voto, lontana dal suo collegio, persino col Porcellum, per consentire la meritata elezione della nostra Maria. Il presidente Berlusconi apprezzerebbe molto sia il gesto, sia il rinnovamento, ne sono sicuro anche dalle dichiarazioni della stessa Tripodi. La Santelli sarebbe sicuramente recuperata come Ministro del futuro governo vista la sua preparazione e la sua lunghissima esperienza anche come vice sindaco di Cosenza”.

“Non è stato convocato un direttivo regionale, neanche dopo le elezioni, per la paura di affrontare i dirigenti di partito delusi. Qualche deputato non ha nemmeno la tessera del partito e parla già da leader, ma non ha capito che così Forza Italia sta morendo”.