Pronto soccorso ostetrico, Udi Catanzaro: “Verso la verifica di fattibilità”

Verificherà la possibilità di realizzare un pronto soccorso ostetrico a Catanzaro. È l’impegno assunto dal delegato per la sanità della Regione, Franco Pacenza. Impegno assunto durante una riunione con l’Udi di Catanzaro. A seguito delle richieste delle donne dell’associazione Pacenza ha incontrato un comitato negli uffici della cittadina regionale.

La discussione è stata indirizzata su alcune problematiche di specifico interesse: un programma di screening gratuito per il cancro al seno e al collo dell’utero (LEA prioritario); l’accelerazione dei tempi dei follow up; la realizzazione di una Breast Unit ospedaliera; la verifica della congruenza dei posti letto del reparto di Ginecologia e Ostetricia del Pugliese-Ciaccio; la valutazione dell’utilizzo della ru486; l’avvio della possibilità del parto in analgesia (LEA).

Così dopo aver invitato le donne a fare richiesta di partecipare al Tavolo tecnico scientifico regionale per la valorizzazione della Medicina di Genere (TTRMG delle ASP/AO) istituito presso il Dipartimento Regionale Tutela della Salute, Pacenza ha garantito che si incontrerà con i Direttori Generali dell’Azienda Ospedaliera e dell’Azienda Territoriale per verificare la possibilità del pronto soccorso.