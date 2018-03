Faida a Mileto del 2013. Blitz nel vibonese: cinque arresti, una dozzina gli indagati

Al centro la faida tra i Mesiano e i Corigliano che, nel 2013, insanguinò il vibonese: una guerra di mafia iniziata nell’estate di quell’anno con l’omicidio di Giuseppe Mesiano (LEGGI) , a cui seguì - appena un mese dopo - l’assassinio di Angelo Antonio Corigliano (LEGGI).

Su questi episodi - e su altre dinamiche - gli inquirenti ritengono oggi di aver fatto luce ed è così che è scattata stamani all’alba un’operazione con cui i Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia stanno eseguendo cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo, degli omicidi del 2013.

Il blitz, condotto dal Reparto Operativo dell’Arma sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, va a colpire in tutto una dozzina di indagati.

In carcere sono finiti Giuseppe Corigliano, 80enne; Francesco Mesiano, 45enne (già condannato per l'omicidio del piccolo Nicolas Green); Vincenzo Corso, 45enne cognato dei Mesiano; Gaetano Elia, 51enne e Giuseppe Ventrici, 41enne; tutti di Mileto.

Per i cugini Salvatore e Pasquale Pititto - che sono già detenuti nell’ambito dell'operazione Stammer - notificata una nuova ordinanza in carcere; così come per Rocco e Domenico Iannello, rispettivamente di 43 e 41 anni.

A Corso, Elia, Iannello, Mesiano, Ventrici, Pasquale e Salvatore Pititto gli inquirenti contestano l'assassinio di Angelo Antonio Corigliano mentre a Giuseppe Corigliano, in concorso con Angelo Antonio Corigliano (ucciso il 20 agosto 2013), quello di Giuseppe Mesiano.

Su Francesco Mesiano pende anche un’accusa di tentata estorsione (ai danni di un supermercato di Giuseppe Corigliano), minaccia e, insieme a Rocco Iannello, anche un incendio.