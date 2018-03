A Cerchiara un corso sulla ricerca delle persone disperse

Si è tenuto a Cerchiara di Calabria la terza sessione del corso per il concorso nelle ricerche per le persone disperse in ambiente montano, organizzato dal Soccorso Alpino e dalla Protezione Civile regionale.

L'evento formativo di Cerchiara, segue quelli di Lorica e di Cittanova, e si è sviluppato in due parti, torica in aula e pratica in montagna.

Hanno partecipato, oltre alla Stazione del Pollino del Soccorso Alpino Calabria che ha garantito la didattica, le associazioni di Protezione civile: Prociv Tutela Civium, Gruppo Comunale di San Vincenzo La Costa, Associazione PC SS Nicolò e Biagio di Castiglione Cosentino, Gruppo volontari protezione civile Bisignano, Belvedere 27 Mhz, l'AVPC di Trebisacce e Associazione Magna Grecia di Rossano, per un totale di oltre sessanta unità.

In particolare, il primo giorno si sono affrontati i temi della cartografia, dell'utilizzo del GPS, delle strategie e del funzionamento delle ricerche, gli strumenti informatici del Soccorso Alpino applicate alla ricerca e la normativa di riferimento.

Il secondo giorno, è stata simulata la ricerca di due persone disperse nelle montagne di Cerchiara, con tanto di battute a pettine nei boschi con squadre miste. Ad aiutare le ricerche anche due Unità Cinofile del Soccorso Alpino.

Alla fine, una volta ritrovati i dispersi, una squadra medicalizzata del Soccorso Alpino del Pollino ha provveduto al recupero con l'utilizzo delle corde in barella portantina dei feriti sino alla strada.

Hanno presenziato anche per la Protezione Civile Calabria il funzionario Francesco Gervasi e per la Consulta regionale delle Associazioni di Protezione civile il Presidente Valentino Pace e il presidente regionale del Soccorso Alpino Calabria Luca Franzese.

L'ultima e quarta sessione si terrà nella provincia di Catanzaro.