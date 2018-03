Fontana difettosa, si perdono litri d’acqua. Fidelitas chiede l’intervento del Comune

Giuseppe Vena, a nome dei soci dell'Associazione Fidelitas, ha chiesto ancora un intervento manutentivo in favore della popolazione, questa volta interessandosi della fontana pubblica di Via Fontanelle dello Scalo di Corigliano.

Per come segnalato da alcuni residenti, da diversi giorni la fontanella, forse per un problema dovuto all'ingranaggio della chiusura del rubinetto o a qualche valvola di pressione, perde in maniera continuativa e a tutte le ore del giorno.

Come può intuirsi - fa notare lo stesso Vena - se non si intervenisse velocemente vi sarebbe un vero e proprio spreco d'acqua che potrebbe essere invece utilizzata a beneficio di tutti, soprattutto in vista della prossima e calda estate.

La Fidelitas ha, dunque, invitato l'Amministrazione comunale ad intervenire con tecnici ed operai dell’ente così da risolvere il problema il prima possibile.