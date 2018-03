Controlli nel week end a Corigliano, arresti per furti e droga

Weekend di controlli dopo l’operazione “Tribunale” a Corigliano Calabro. I Carabinieri hanno arrestato due persone per furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana; 85 i veicoli e 100 le persone, invece, passate sotto la lente degli investigatori nelle sole notti di venerdì e sabato.

Nella mattinata è finito in manette per un furto aggravato all’interno del supermercato IperCoop di un centro commerciale. I militari, avvisati dalla vigilanza privata dell’ipermercato del comportamento insolito tenuto da un romeno di 31 anni, B.N., con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, hanno controllato lo zaino che teneva in spalla.

Dentro vi era addirittura una forma di prosciutto e dello spumante francese di ottima qualità, oltre ad una decina di pezzi fra salumi, formaggi ed altri alimenti.

L’ammontare della refurtiva si aggirava intorno ai 150 euro. L’arrestato dovrà comparire davanti le aule del Tribunale di Castrovillari.

Nella mattinata di sabato, invece, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno perquisito l’abitazione di Damiano Liberato Mollo, coriglianese di 54 anni e con diversi precedenti di polizia e giudiziari. L’uomo non ha aperto subito la porta ai militari, cercando di prendere tempo forse per nascondere qualcosa sul balcone dell’appartamento, ma i Carabinieri, entrati, lo hanno scoperto.

In casa sono state così trovate, su un mobile dell’ingresso, due buste contenenti decine di dosi già termosigillate di marijuana per un peso accertato di quasi 30 grammi; in cucina, poi, altre dosi di cocaina, quasi 200 grammi di marijuana ancora da dividere, un bilancino di precisione per pesature fino a 500 grammi ed un bloc-notes che riportava diversi nominativi a cui erano correlate delle somme di denaro percepite o da corrispondere.

Infine è stata scoperta sopra una credenza una mini cassetta di sicurezza rossa con all’interno oltre 2 mila euro in contanti di diverso taglio e un contenitore cilindrico con circa 100 euro, tutti in monete.

Tutto il materiale è stato sequestrato e l’uomo posto ai domiciliari, così come concordato con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata da Eugenio Facciolla, in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo.

Nelle notti di venerdì e sabato, infine, sono scattati diversi controlli alla circolazione stradale e sono stati eseguiti rafforzati posti di controllo allo Scalo di Corigliano per vigilare sul rispetto delle basilari regole del Codice della Strada.

Verificati in tutto 85 veicoli, comminate sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcolica, guida senza assicurazione e per la mancata revisione prevista per legge.