Lilt4beauty, un progetto per aiutare le pazienti oncologiche a rifiorire

La sezione di Crotone della Lilt, Lega italiana per la lotta ai tumori, ha siglato un'importante convenzione con un'attività commerciale del settore estetico per aiutare le pazienti oncologiche nella riabilitazione.

Le pazienti, per accedere alla agevolazioni, possono recarsi da oggi, lunedì 19 marzo, presso la sede della Lilt, in via Botteghelle 22, tesserarsi, compilare un modulo e ritirare ricevuta valida per ottenere un primo taglio dei capelli gratis; dalla seconda prestazione in poi uno sconto del 30% e un microblanding sopracciglia al 30%.

Perdita di capelli, di ciglia e sopracciglia, ma anche pallore, occhiaie, oscillazioni di peso, sono molti gli effetti della chemioterapia che sono visibili sul viso e sul corpo di chi sta affrontando un cancro. Un aspetto, quello dell’estetica, da non sottovalutare all’interno del percorso terapeutico.

Sono molti, infatti, gli studi scientifici che confermano quanto l’aspetto psicologico possa influire sul recupero dalla malattia e potenziare l’efficacia dei trattamenti.

Il progetto "Lilt4beauty" si propone come un valido aiuto alle donne operate di tumore. Un aspetto non da poco perché anche sentirsi a posto con se stesse, piacersi e piacere agli altri aiuta a stare meglio e a continuare a vivere la quotidianità più serenamente.