Basket, Lamezia batte il Jolly

Lamezia si sbarazza senza problemi della Nuova Jolly. Primi due quarti gestiti senza problemi dai lametini che chiudono 46-24. Dal terzo periodo in poi i giallo blu di coach Ragusa imprimono ben altro ritmo alla gara chiudendo sul 34-3 il parziale che allarga notevolmente la forbice tra le due compagini.

Lamezia inizia bene il match portandosi sul 21-9. I lametini staccano la spina negli ultimi minuti del quarto permettendo un contro parziale ai padroni di casa (26-17). Nel secondo quarto i lametini stringono le maglie difensive concedendo solo 7 punti ai jollini. Lamezia ne segna 20 e si porta sul 46-24. Lamezia imprime un ritmo notevolmente diverso al match e il risultato si vede. Parziale devastante di 34-3 e partita praticamente conclusa (80-27). L’ultimo quarto è in stile garbage time.

Rotazioni ampie per entrambi i coach e punteggio che scorre via fino al 99-36 con cui si conclude il match. Gaetano è devastante e ne segna 37, ben supportato dalle doppie di Rubino(20),Rappoccio (15) e Fragiacomo (11). Prossimo impegno in casa per il basketball Lamezia che chiuderà la fase ad orologio ospitando Soverato.

Nuova Jolly – Basketball Lamezia 36-99 (17-26, 24-46, 27-80). Jolly: Milli, Artuso 1, Laiacona, Plutino 6, Centofanti 2, Larocca 3, Triolo 2, Scorza 3, Surace 4, Sant’Ambrogio 15. Coach Sant’Ambrogio. Lamezia: Rappoccio 15, Faranna n.e., Marisi 8, Lazzarotti 2, Rubino 20, Serra, Meliadò 2, Fragiacomo 11, Gaetano 37, Cuccarese n.e., Ragusa 4. Coach Ragusa ass. Desumma ass. Adone prep. Mascaro. Arbitri: Viglianisi – Tolomeo.