Trofeo nuoto Balnaea, la Lacinia non si ferma

La Lacinia Nuoto non si ferma più. Archiviata la eccellente prestazione ai Campionati Regionali di Potenza, con Vrenna, Filippelli, Rodio e Camera in grande evidenza, la formazione crotonese sarà impegnata domenica 18 nella Piscina di Battipaglia dove parteciperà all'11° Trofeo Nazionale Master Balnaea. Presenti 48 società provenienti da tutto il meridione e centro Italia. In totale 430 atleti che si daranno battaglia nella Piscina del Centro Sportivo Campano.

In gara per i pitagorici Amideo Felice M55 che disputerà i 50 rana e 100 Misti, Pierfranceso Alampi M45 che sarà in acqua nei 50 e 100 sl, Camera Camillo M65 nei 50 sl e 200 sl, Antonio Lorenzano M35 che si confronterà nei 50 sl e 100 misti, Lazzaro Mara M35 gareggerà nei 50 sl e 50 rana, Salvemini Fortunata M50 impegnata nei 50 dorso e 100 Misti, Francesca Scotto M45 in acqua per i 50 sl e 50 dorso e Loredana Gentile M50 impegnata nei 50 sl e 100 sl.

Anche in questo caso le aspettative sono alte e siamo sicuri che la piccola truppa crotonese ritornerà con un ricco bottino di medaglie. In contemporanea, Luca Vrenna sarà in gara a Canosa per l'11°Trofeo Aquarius, manifestazione nazionale giunta alla sua undicesima edizione. Anche questo sarà un Meeting molto partecipato grazie alla presenza di 330 atleti in rappresentanza di 38 società. Vrenna è iscritto nei 200 misti e 50 dorso nella categoria degli M35