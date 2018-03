Beccato con dosi di marijuana e bilancino. Finisce in manette uomo di 35 anni

Detenzione ai fini di spaccio. Con questa accusa A.G., 35enne di Maida già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai militari della Compagnia Carabinieri di Girifalco.

L'uomo, a bordo della sua macchina in una strada di campagna in contrada Frassá, è stato notato da una pattuglia che ha deciso di fermarlo. I militari hanno quindi trovato 3 dosi di marijuana ben confezionate, 1 grammo di hashish avvolto in carta stagnola e la somma di 450 euro in banconote di piccolo taglio.

La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione, sempre a Maida, con il supporto della Stazione locale. A casa i carabinieri hanno trovato 8 dosi di Marijuana per un totale di 17 grammi circa, nonché materiale per il taglio ed il confezionamento. Proprio oggi l'arresto è stato convalidato dal Gip di Lamezia Terme.