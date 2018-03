Crotone. Prorogata la mostra su Dario Fo

Grande successo per la mostra “Dario Fo: dal disegno alla scena”, promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Crotone, Consorzio Jobel e Fabbrica delle Arti, presso il Museo di Pitagora. Visto l’importante numero di visitatori registrato, l’amministrazione e gli organizzatori hanno concordato la proroga dell’esposizione che resterà aperta al pubblico fino a 25 marzo.

Cittadini e appassionati avranno ancora qualche giorno di tempo per lasciarsi incantare da disegni, appunti manoscritti, bozzetti riportati su tela, sagome che testimoniano le varie fasi del lavoro di ricerca del Premio Nobel. Un evento prestigioso per la valorizzazione e la promozione del sistema dei beni culturali in Calabria, che si tiene in una struttura museale divenuta un considerevole palcoscenico delle attività culturali della città di Crotone.